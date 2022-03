Washington (Usa), 16 mar. (LaPresse) – Il segretario di Stato americano Tony Blinken ha definito un “riflesso della realtà” il fatto che il presidente ucraino Zelensky abbia ammesso che Kiev che non entrerà a far parte della Nato a breve. “Non credo sia una concessione” alla Russia, ha detto Blinken alla Cnn. “Penso che prima di tutto sia un riflesso della realtà il fatto che anche prima di questa aggressione da parte della Russia, l’Ucraina non sarebbe entrata nella Nato domani. A maggior ragione, come abbiamo visto, quando Putin diceva che le loro preoccupazioni per l’Ucraina erano incentrate sulla sua ammissione alla Nato, era sbagliato. Era una bugia”, ha aggiunto. Blinken ha definito “straordinario” il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina e ha affermato che il sostegno continuerà “per assicurarsi che abbia i mezzi per difendersi”.

