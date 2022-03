Roma, 16 mar. (LaPresse) – Per sostenere il settore dell’autotrasporto e, in generale, della logistica “è in previsione un intervento sul costo del carburante, ma bisogna rafforzare il comparto anche in termini di regolazione, migliorando il funzionamento di mercato per evitare che gli autotrasportatori siano schiacciati e, soprattutto, impedire che l’aumento dei costi porti all’interruzione delle catene logistiche, come sta già accadendo. Stiamo mettendo insieme un pacchetto di norme, su cui stiamo discutendo con gli altri ministeri e con la Presidenza del Consiglio, per capire cosa potrebbe andare nel pacchetto previsto per questa settimana”. Lo ha detto il Ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel suo intervento in video all’inaugurazione di Let Expo in corso a Verona.

