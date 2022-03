Milano, 16 mar. (LaPresse) – Sono 4.869 gli alunni delle scuole lombarde sottoposti a quarantena in quanto contatti di caso Covid alla data del 13 marzo, quasi il 65% in più rispetto ai 2.960 della precedente rilevazione relativa al 6 marzo. Lo riporta il nuovo report di monitoraggio della Regione, diffuso ogni settimana dall’assessorato al Welfare. Le classi sottoposte alle misure restrittive sono 330, oltre cento in più rispetto alle 226 della settimana precedente. Il trend delle quarantene risulta in aumento in tutti i cicli scolastici tranne nella scuola primaria. In risalita anche i contagi nella popolazione scolastica (0-18 anni), che passano da 8.023 a 6.337 in una settimana.

