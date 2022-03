Milano, 16 mar. (LaPresse) – “Nel febbraio del 2010 lavoravo ad Arcore. Di sicuro avrà incontrato Ruby, ma chi si ricorda? C’era un bel via vai”. A dirlo è stato l’ex maggiordomo di Arcore, Giuseppe Brumana, che ha testimoniato nel processo Ruby ter. Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi e altre 28 persone sono imputate a vario titolo per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Brumana aveva già testimoniato nei processi Ruby e Ruby bis. Lasciando l’aula bunker di via Ucelli di Nemi a Milano, dov’è in corso l’udienza, Brumana ha ribadito che “lo sanno tutti che il dottor Berlusconi ha tanti ospiti e invitava tante ragazze alle feste”.

