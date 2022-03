Milano, 16 mar. (LaPresse) – Ruby “ha avuto accesso ad Arcore per la prima volta il 14 febbraio 2010 e non ci sono mai state 14 serate di fila ad Arcore” per la giovane marocchina. A dirlo al termine del processo Ruby ter è il legale della giovane, l’avvocato Paola Boccardi. Il pubblico ministero Luca Gaglio, in aula, aveva chiesto al maggiordomo dell’ex premier, Giuseppe Brumana, se nel febbraio 2010 Ruby avesse trascorso anche un periodo di 2 settimane ospite a Villa San Martino ad Arcore. Il testimone lo aveva escluso. Anche l’avvocato Boccardi, al termine dell’udienza, ha ricordato come le celle telefoniche di Arcore in 8 diverse occasioni abbiamo agganciato il cellulare di Ruby, dal febbraio 2010 al marzo 2010, ma mai per un periodo prolungato.

