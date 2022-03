Milano, 16 mar. (LaPresse) – E’ stato trovato morto uno dei due piloti del velivolo M-346, precipitato nella zona sopra Colico sul Monte Legnone intorno alle 12. Lo conferma Leonardo in una nota, precisando che il pilota, nonostante la manovra di espulsione, è stato trovato morto dai soccorritori. Ancora in corso le ricerche dell’altro pilota. Per il decesso del pilota, “Leonardo esprime il suo più profondo cordoglio”, si legge nella nota del Gruppo.

