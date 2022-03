Milano, 16 mar. (LaPresse) – A seguito dell’ incidente aereo che ha coinvolto un velivolo M-346, “i mezzi di soccorso sono all’opera e Leonardo, come da prassi, ha immediatamente istituito una commissione interna per l’accaduto”. Lo comunica il Gruppo in una nota precisando che “le cause dell’incidente sono in fase di accertamento”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata