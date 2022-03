Milano, 16 mar. (AWE/LaPresse) – “L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia sta causando enormi difficoltà umane ed economiche. Le implicazioni per l’economia statunitense sono molto incerte, ma nel breve termine l’invasione e gli eventi correlati potrebbero creare ulteriori pressioni al rialzo sull’inflazione e pesare sull’attività economica”. Lo riferisce la Federal Reserve in una nota, in seguito alla conclusione dell’ultimo meeting del Fomc.

