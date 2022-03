Milano, 16 mar. (LaPresse) – “A parità di gas oggi abbiamo il gas a 1,5 euro al metro cubo e un anno fa a 30 centesimi. Questo mette tutti in ginocchio. Non abbiamo un perché debba costare così tanto. E’ un aumento ingiustificato. E’ inaccettabile questo prezzo del gas risultato di una grande speculazione di certi hub”. Così il Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, nella informativa al Senato sui recenti ulteriori rincari del costo dell’energia e sulle misure del Governo per contrastarne gli effetti.

