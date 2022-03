Catania, 16 mar. (LaPresse) – L’uomo era già stato colpito da un provvedimento di ammonimento per atti di violenza domestica nel maggio dello scorso anno. La donna è stata trasportata in ambulanza in ospedale, dove le sono state diagnosticate contusioni ed escoriazioni su tutto il corpo ed un ematoma al collo dovuto a un tentativo di strangolamento. La vittima, che ha formalizzato una denuncia e ha raccontato che fin dall’inizio del loro rapporto, circa tre anni e mezzo addietro, il compagno aveva usato nei suoi confronti violenza fisica e psicologica, diventando sempre più aggressivo, soprattutto quando faceva abuso di alcolici. Nel 2020 aveva già formalizzato una denuncia nei confronti del compagno a seguito di altri episodi di violenza.

