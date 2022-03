Roma, 16 mar. (LaPresse) – “Partita dell’Italia al 100 per 100? Per me nulla osta sul piano sanitario. Sull’importanza o meno dell’evento decide il sottosegretario allo sport che poi firma il decreto”. Così ha risposto all’Agenzia LaPresse il ministro della Salute, Roberto Speranza, uscendo pochi minuti fa dalla Camera dei Deputati, in riferimento alla partita Italia-Macedonia del Nord, match dei playoff Mondiali in programma allo stadio Barbera di Palermo il 24 marzo.

