Torino, 16 mar. (LaPresse) – La Juventus esce agli ottavi di Champions League, il Villarreal vince 3-0 a Torino dopo l’1-1 dell’andata e si qualifica per i quarti di finale. Dopo un primo tempo di marca bianconera – con una traversa colpita da Vlahovic – gli spagnoli vengono fuori nella ripresa segnando tre reti in 12 minuti. Gerard Moreno su rigore sblocca il risultato al 33′, nel finale Pau Torres al 40′ e Danjuma, ancora su rigore, in pieno recupero, chiudono definitivamente la partita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata