Torino, 16 mar. (LaPresse) – “Parlare di fallimento è dinonestà intellettuale, e io non posso farci niente”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa dopo l’eliminazione dagli ottavi di finale di Champions League. “Io so il valore della squadra, ai ragazzi non posso rimproverare niente – ha aggiunto – Stanno facendo cose egregie, stasera hanno fatto una delle migliori partite in Europa, poi quel rigore al 75′ ha rotto l’equilibrio. Io sto sempre coi piedi per terra e soprattutto valuto quello che ho in mano”.

