Milano, 15 mar. (LaPresse) – Quella da parte della Russia è “una minaccia accresciuta nel tempo, tesa ad accerchiare l’Europa anche attraverso il controllo dell’energia e delle materie prime, pronta ad utilizzare ogni mezzo, in una moderna, terribile e pervasiva ‘guerra ibrida'”. Lo ha detto il presidente del Copasir, Adolfo Urso, in occasione della discussione al Senato sulla relazione annuale sull’attività svolta dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica dal 1° gennaio 2021 al 9 febbraio 2022. “Avevamo evidenziato – ha aggiunto – il dispiegamento militare russo intorno all’Ucraina, così come l’azione di spionaggio e di reclutamento nel nostro Paese, la pervasività della penetrazione russa in Europa tesa a condizionare le istituzioni democratiche, l’azione aggressiva realizzata nei nuovi domini bellici, nello spazio e nel cyber, l’uso sistemico dei mercenari della Wagner. “Avevamo scritto, tra l’altro – cito testualmente – ‘una escalation militare in Ucraina potrebbe comportare un ulteriore peggioramento della situazione, che risulterebbe rovinosa anche e soprattutto per l’Italia, che deve a Mosca, oltre il 40 per cento delle importazioni di gas'”, ha concluso Urso.

