Milano, 15 mar. (LaPresse) – “Occorre reagire consapevoli del fatto che siamo a un punto di volta della storia, vi è un prima e un dopo e non serve a nulla recriminare, rinfacciare o mettere in difficoltà all’alleato. Questo è un gioco al massacro che non serve al Paese, questo è un momento di unità”. Così il presidente del Copasir, Adolfo Urso, in occasione della discussione al Senato sulla relazione annuale sull’attività svolta dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica dal 1° gennaio 2021 al 9 febbraio 2022.

