Milano, 15 mar. (LaPresse) – “Intervengo per la seconda volta in quest’Aula da quando sono stato eletto presidente del Copasir. L’ho fatto solo durante le comunicazioni del Governo sulla guerra in Ucraina, per dar conto proprio degli allarmi che proprio il Comitato aveva espresso nelle sue relazioni, sulla postura aggressiva della Russia in Ucraina e più in generale in Europa e nel Mediterraneo allargato, nei Balcani, in Libia e nel Sahel, in Africa”. Lo ha detto il presidente del Copasir, Adolfo Urso, in occasione della discussione al Senato sulla relazione annuale sull’attività svolta dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica dal 1° gennaio 2021 al 9 febbraio 2022.

