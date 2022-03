Bruxelles, 15 mar. (LaPresse) – L’Ue elogia il coraggio dei cittadini russi che protestano e cita il caso della redattrice russa dell’emittente statale Primo canale, Medina Ovsyannikova, che è intervenuta in diretta tv dietro la presentatrice con un cartello che recitava “No alla guerra. Fermate la guerra. Non credete alla propaganda. Qui vi mentono”. La giornalista è stata nominata nel briefing quotidiano con la stampa dal portavoce della Commissione per gli affari esteri, Peter Stano, che ha riferito della sua scomparsa.

