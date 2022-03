Bruxelles, 15 mar. (LaPresse) – “La situazione in Ucraina continua ad essere drammatica. Continuiamo a condannare fermamente i bombardamenti di obiettivi civili in Ucraina. I crescenti attacchi deliberati contro i civili e le infrastrutture civili da parte delle truppe russe sono vergognosi e riprovevoli”. Lo ha affermato il portavoce della Commissione per gli affari esteri, Peter Stano, nel briefing con la stampa.

