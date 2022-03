Bruxelles, 15 mar. (LaPresse) – “Sappiamo che milioni di russi non sono d’accordo con la guerra di Putin. Non vogliono che Putin distrugga il loro futuro e il futuro del loro paese. Ecco perché finora abbiamo visto più di 14.000 cittadini russi detenuti in più di 140 città della Federazione Russa per il fatto che si opponessero a questa guerra immorale e illegale contro la vicina Ucraina. Ancora una volta apprezziamo il loro coraggio”. Lo ha affermato il portavoce della Commissione per gli affari esteri, Peter Stano, nel briefing con la stampa.

