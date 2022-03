Ginevra (Svizzera), 15 mar. (LaPresse/AP) – L’esclusione delle squadre di calcio russe dalle competizioni europee è stata confermata dal Tas, che ha respinto il ricorso presentato dalla federazione russa. La decisione non riguarda la nazionale, estromessa dalla Fifa dai playoff di qualificazione al Mondiale in Qatar. Un verdetto in merito del tribunale svizzero è previsto entro la fine di questa settimana. La Russia avrebbe dovuto affrontare la Polonia il 24 marzo.

