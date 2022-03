Roma, 15 mar. (LaPresse) – La Russia ha proposto il voto su una risoluzione ‘umanitaria’ sull’Ucraina al Consigilio di sicurezza dell’Onu. Lo si legge nel documento, copia del quale è a disposizione della Tass. Il progetto di risoluzione sottolinea la profonda preoccupazione per le notizie di vittime civili, compresi i bambini, nonché per “il deterioramento della situazione umanitaria in Ucraina e dintorni, il numero crescente di sfollati interni e di rifugiati che necessitano di assistenza umanitaria”. Viene inoltre appoggiato l’appello del segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres a tornare sulla via del dialogo e dei negoziati. Il documento chiede anche un cessate il fuoco per “l’evacuazione rapida, sicura, volontaria e senza ostacoli di tutti i civili” e la necessità che tutte le parti concordino pause umanitarie.

