Roma, 15 mar. (LaPresse) – L’Onu è favorevole a indagare sulla morte dei giornalisti in Ucraina e ad assicurare i responsabili alla giustizia. Lo ha affermato martedì il vice rappresentante del segretario generale delle Nazioni Unite Farhan Haq. Lo riporta la Tass. “Abbiamo detto fin dall’inizio che i giornalisti dovrebbero essere in grado di svolgere il loro lavoro senza ostacoli. Ci opponiamo all’uccisione di giornalisti in questo conflitto e chiediamo un’indagine approfondita su tutti questi casi in modo che i responsabili di questi omicidi siano ritenuti responsabili”, le sue parole.

