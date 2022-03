Torino, 15 mar. (LaPresse) – La Russia ha imposto sanzioni personali contro i rappresentanti della leadership statunitense e persone a loro collegate. Lo ha riferito il ministero degli Esteri russo in una nota. Nella lista dei sanzionati figurano il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, il segretario di Stato americano, Anthony Blinken, il capo del Pentagono, Lloyd Austin, il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jack Sullivan, e anche la ex segretaria di Stato nonché ex candidata alla Casa Bianca, Hillary Clinton.

