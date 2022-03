Roma, 15 mar. (LaPresse) – Occorre impedire che il modo di agire visto in queste ultime settimane diventi “un metodo” perché “ne sarebbero sconvolte le regole della convivenza internazionale”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dei colloqui avuti alla cerimonia di anniversario della firma dei Patti Lateranensi. Il Capo dello Stato ha parlato di situazione “grave e inedita” di un paese potente che invade con la violenza un paese indipendente per imporgli le proprie scelte e questo “crea allarme e preoccupazione crescente in tutto il mondo”.

