Roma, 15 mar. (LaPresse) – La Russia ha consegnato al segretario generale del Consiglio d’Europa, Maria Pejcinovic-Buric, l’avviso ufficiale di ritiro dall’organizzazione. Lo comunica il ministero degli Esteri russo in una nota. “Gli stati della Nato e dell’Unione Europea, abusando della loro maggioranza in seno al Consiglio d’Europa, stanno costantemente trasformando questa organizzazione in uno strumento di politica antirussa, rifiutando un dialogo paritario. “In tali condizioni, il nostro Paese non rimarrà nel Consiglio d’Europa”, si legge nella nota.

