Torino, 15 mar. (LaPresse) – “Nella nostra telefonata, il ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid, mi ha assicurato che Israele non sarà la strada per la Russia per aggirare le sanzioni. Sono grato per gli sforzi di mediazione e gli aiuti umanitari di Israele. Abbiamo discusso dei modi per porre fine alla guerra in Ucraina”. Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. Lapid “ha convenuto che i diritti degli ucraini che arrivano in Israele saranno rispettati, aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata