Roma, 15 mar. (LaPresse) – Tre giornalisti sono stati uccisi e almeno 35 sono rimasti feriti negli attacchi delle forze armate russe in Ucraina. Lo ha affermato la commissaria per i diritti umani del parlamento ucraino Lyudmila Denisova, che ha accusato Mosca di aver eseguito bombardamenti mirati contro la stampa per mettere a tacere una copertura “oggettiva degli eventi”. “L’uccisione e il bombardamento contro giornalisti è una flagrante violazione” del diritto internazionale, ha detto Denisova citata dai media ucraini, chiedendo alle organizzazioni internazionali per i diritti umani di prendere tutte le misure possibili per “aumentare la pressione sulla Federazione Russa per fermare l’aggressione militare contro l’Ucraina”.

