Washington (Usa), 15 mar. (LaPresse) – Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan ha incontrato a Roma il primo ministro italiano Mario Draghi e il consigliere diplomatico Luigi Mattiolo “per discutere della cooperazione internazionale in risposta all’invasione russa dell’Ucraina”. Nell’incontro, si legge nella nota della Casa Bianca, si è discusso delle misure, “anche in coordinamento con il G7 e l’Ue, per imporre costi alla Russia per la sua guerra all’Ucraina e per fornire assistenza umanitaria a coloro che fuggono dal conflitto”.

