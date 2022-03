Roma, 15 mar. (LaPresse) – La giornalista Marina Ovsyannikova, che ieri aveva interrotto una trasmissione di informazione in onda sulla tv controllata dallo Stato Channel 1, con un cartello con un messaggio contro la guerra in Ucraina, si trova in tribunale a Mosca. Nel pomeriggio la donna ha postato una foto su Telegram insieme ad Anton Gashinsky, uno dei suoi avvocati. In giornata invece si erano sparse voci relative alla sua scomparsa.

