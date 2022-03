Milano, 15 mar. (LaPresse) – “Il Governo si accinge a fare una norma per consentire che nelle pubbliche amministrazioni non solo l’antivirus così ampiamente citato ma anche altre piattaforme informatiche vengano poste fuori dall’ambito dell’attività delle Pa”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Franco Gabrielli, autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, in Senato al termine della discussione sulla relazione annuale del Copasir. “Ma questi sono interventi spot, noi dobbiamo costruire un sistema resiliente. L’Agenzia ha la missione fondamentale di creare un ambiente resiliente nel nostro sistema Paese”, ha aggiunto.

