Washington (Usa), 15 mar. (LaPresse) – Nel loro incontro a Roma, il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e il primo ministro italiano Mario Draghi “hanno anche parlato del sostegno degli Stati Uniti agli sforzi europei per creare fonti di energia alternative” e dell'”ulteriore rafforzamento delle relazioni Usa-Italia”. Lo comunica la Casa Bianca in una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata