Roma, 15 mar. (LaPresse) – “Abbiamo visto anche in queste ore e in questi giorni bombe sui civili, bombe su ospedali, bombe su edifici civili, bombardamenti a 10 km dal confine dell’Ue, non cederemo alle provocazioni di Putin, continueremo a cercare la strada diplomatica e continueremo con le sanzioni ad aumentare la pressione” su Mosca. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando dalla Moldavia.

