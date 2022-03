Torino, 15 mar. (LaPresse) – Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha bollato come “teppismo” il gesto della giornalista Marina Ovsyannikova che ieri ha interrotto la trasmissione di informazione in onda sulla tv controllata dallo Stato Channel 1, con un cartello con un messaggio contro la guerra. Peskov si è detto sicuro che Channel One e le forze dell’ordine risolveranno la situazione, aggiungendo che questa non è una domanda da porre al Cremlino. “Per quanto riguarda questa ragazza, si tratta di teppismo”, ha detto ai giornalisti, citato da Tass.

