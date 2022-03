Roma, 15 mar. (LaPresse) – Una circolare interna dello Stato Maggiore dell’Esercito, datata 9 marzo, e diffusa sui social riporta la necessità di attuare, “con effetto immediato” ogni “possibile sforzo affinché le capacità pregiate possano essere disponibili”. In tal senso si chiede di “porre particolare attenzione nel valutare le domande di congedo anticipato ” e che “tutte le unità in prontezza” siano “alimentate al 100% con personale ‘ready to move'”.

