Milano, 15 mar. (LaPresse) – “Il presidente si recherà a Bruxelles, in Belgio, alla fine di questo mese, dove si unirà al vertice straordinario della Nato il 24 marzo per discutere gli sforzi di deterrenza e difesa in corso in risposta all’attacco non provocato e ingiustificato della Russia all’Ucraina, nonché per riaffermare il nostro impegno ferreo nei confronti dei nostri alleati della Nato”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki citata da Cnn.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata