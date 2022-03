Torino, 15 mar. (LaPresse) – A Kiev verrà imposto un coprifuoco di 35 ore a partire da questa sera fino a giovedì mattina. Lo ha annunciato su Telegram il sindaco, Vitali Klitschko. “Stando alla decisione del comando militare, da oggi – 15 marzo, dalle 20 (le 19 italiane) – sarà introdotto il coprifuoco a Kiev” con “divieto di circolazione per la città senza permessi speciali. Si può uscire solo per raggiungere il rifugio”. Il coprifuoco durerà fino alle 7 (le 6 italiane) del 17 marzo. “Pertanto, chiedo a tutti i cittadini di Kiev di prepararsi al fatto che dovranno stare in casa per due giorni o, in caso di allarme, in un rifugio”.

