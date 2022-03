Milano, 15 mar. (LaPresse) – I disturbi alimentari sono aumentati del 40% nei primi sei mesi del 2020 in corrispondenza con la pandemia Covid. È quanto emerge dai dati più recenti relativi a una survey conclusasi a febbraio 2021, basata sull’incrocio di diversi flussi informativi analizzati dal Consorzio interuniversitario Cineca. In dettaglio nel primo semestre 2020 sono stati rilevati nei diversi flussi informativi 230.458 nuovi casi contro i 163.547 del primo semestre 2019. Sono gli ultimi dati rilevati dall’Iss e presentati oggi in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, durante una tavola rotonda al Museo dedicata sia agli aspetti epidemiologici, sia alle storie di disagio raccontate nel libro ‘Affamati d’amore’ di Fiorenza Sarzanini.

