Roma, 15 mar. (LaPresse) – La Commissione Affari Costituzionali della Camera dice no alla proposta di legge costituzionale che mirava a introdurre il presidenzialismo presentata da FdI. La prima commissione di Montecitorio ha infatti approvato tutti gli emendamenti che miravano a sopprimere gli articoli del provvedimento. A favore dello stop si sono espressi Pd, M5S, Leu e Alternativi, contrario il centrodestra. Italia viva si è astenuta perché, spiegano i renziani, “non siamo contrari al presidenzialismo, ma non va bene per niente la proposta della Meloni”.

