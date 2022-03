Prato, 15 mar. (LaPresse) – Un uomo di 73 anni è stato travolto dal crollo di un annesso agricolo, che stava riparando insieme al figlio, ed è morto sul colpo per le ferite riportate nell’incidente. E’ accaduto questa mattina a Migliana, frazione del comune di Cantagallo (Prato). Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Misericordia di Vaiano (Prato) e i carabinieri di Vernio (Prato), ma per il 73enne non c’è stato niente da fare.

