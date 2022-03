Milano, 15 mar. (LaPresse) – Autostrade per l’Italia ha chiesto alla Procura di Genova, “ottenendo il consenso da parte dei Pubblici Ministeri” il patteggiamento per il processo relativo al crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018. Lo comunica la stessa Società in una nota.

