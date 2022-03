Milano, 15 mar. (LaPresse) – Incendio in un capannone tessile a Lesmo, in provincia di Monza e Brianza, in via Maggi: a prendere fuoco un macchinario. Il rogo ha coinvolto due persone: grave un 59enne che è stato ricoverato in codice rosso al Niguarda per le ustioni al viso e per le inalazioni di fumo. Sul caso indagano ora i carabinieri.

