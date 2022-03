Grosseto, 15 mar. (LaPresse) – Un uomo è rimasto schiacciato tra due auto ed è stato portato in gravi condizioni in elicottero all’Ospedale Le Scotte di Siena. Si tratta di un 77enne e il fatto è successo in via Marsala a Manciano, nella provincia di Grosseto, attorno alle 15. L’uomo, un passante, è rimasto schiacciato tra due auto, entrambe parcheggiate in discesa: una delle due, frenata male, lo ha travolto contro l’altra auto, anch’essa ferma. Sul posto per i primi soccorsi è intervenuta una ambulanza infermieristica Misericordia di Manciano. Poi, con l’elisoccorso Pegaso 2, è stato portato in coccide rosso all’ospedale Le Scotte di Siena.

