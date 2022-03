Milano, 15 mar. (LaPresse) – In vista dell’Assemblea di Assicurazioni Generali del 29 Aprile 2022 chiamata a rinnovare il Consiglio di Amministrazione, la VM 2006 S.r.l., società del Gruppo Caltagirone, azionista della Compagnia, ha deliberato in data odierna di presentare una propria lista di candidati. Lo si legge in una nota del Gruppo.

