Milano, 15 mar. (LaPresse) – “I profili selezionati esprimono un complesso diversificato di esperienze, conoscenze e competenze, maturate in contesti organizzativi ed operativi nazionali ed internazionali di pari complessità, in grado di comprendere al meglio attività, prospettive e rischi della Compagnia” Generali. Lo scrive il Gruppo Caltagirone in una nota in cui indica i nomi candidati per il board di Assicurazioni Generali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata