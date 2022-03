Firenze, 15 mar. (LaPresse) – Questa mattina a Firenze uomini della polizia di Stato hanno iniziato lo sgombero di un immobile occupato da circa dieci anni, noto come ‘Corsica 81’ dal nome del viale in cui si trova e dal numero civico. L’occupazione era iniziata nel novembre del 2012 da parte del Movimento di lotta per la casa. Uno degli occupanti è salito per protesta sul tetto dell’immobile.

