Milano, 15 mar. (LaPresse) – “Proprio sulla sicurezza energetica, il Copasir ha realizzato una specifica relazione al Parlamento in cui abbiamo evidenziato la necessità di affrancarci dalla dipendenza estera e tanto più dai Paesi, come la Russia, che utilizzano l’energia quale fattore di potenza. In quella relazione indicavamo alcune soluzioni che sono poi quelle che ora il governo si appresta a varare incalzato dall’emergenza: della necessità di raddoppiare di produzione nazionale di gas, di diversificare le fonti, al potere sostitutivo dello Stato per gli impianti solari e eolici, all’ipotesi di fusione nucleare, erano tutte indicazioni già contenute nella nostra relazione”. Lo ha detto il presidente del Copasir, Adolfo Urso, in occasione della discussione al Senato sulla relazione annuale sull’attività svolta dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica dal 1° gennaio 2021 al 9 febbraio 2022.

