Roma, 15 mar. (LaPresse) – “Lo scostamento di bilancio lo abbiamo già chiesto di tempo, bene prima che scoppiasse la crisi Ucraina. Credo che a questo punto non sia più opinabile ma necessario”. Lo ha detto il leader M5S, Giuseppe Conte, a margine del convegno ‘Transizione energetica: proposte e strumenti per rilanciare il comparto produttivo’, organizzato in Senato con i rappresentanti delle associazioni di categoria.

