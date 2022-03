Roma, 15 mar. (LaPresse) – Se sul superbonus “ci sono dei meccanismi fraudolenti siamo i primi a chiedere di intervenire con contromisure, ma non è possibile abbandonare una prospettiva così importante per il paese e faremo scudo contro i tentativi di snaturare questa misura”. Lo ha detto il leader M5S, Giuseppe Conte, intervenendo al convegno “Transizione energetica: proposte e strumenti per rilanciare il comparto produttivo”, organizzato in Senato con i rappresentanti delle associazioni di categoria. “Nel 2021 c’è stato un incremento del 17% di investimenti in edilizia di cui tutto il settore ha giovato”, ha aggiunto Conte, e “a gennaio 2020 gli interventi hanno prodotto un risparmio di 3 milioni di megawatt. Gli interventi col superbonus riducono fino alla metà la necessità di energia e di gas dei nuclei familiari, e quindi anche i costi dell’energia per le famiglie”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata