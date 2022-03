Milano, 15 mar. (LaPresse) – “Non c’è stata sufficiente attenzione nemmeno quando notavamo che la Russia è la Stato più attrezzato nella guerra cibernetica. Ed oggi dobbiamo pensare a come eliminare le criticità che possono emergere dal fatto che software antivirus russi siano utilizzati come cavalli di Troia. In queste ore il governo, anche su nostra sollecitazione, prenderà altre necessarie misure, di cui siamo stati correttamente informati”. Lo ha detto il presidente del Copasir, Adolfo Urso, in occasione della discussione al Senato sulla relazione annuale sull’attività svolta dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica dal 1° gennaio 2021 al 9 febbraio 2022.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata