Milano, 15 mar. (LaPresse) – “Un nuovo fermo macchina nella Silicon Valley di Shenzen – in un momento così complesso per la crisi dei chip, ora aggravata dalla tensione geopolitica globale – potrebbe avere un impatto significativo, non solo sul settore automotive (dove la domanda mondiale di semiconduttori pesa appena l’8%, con un mercato che nel 2020 valeva 450 miliardi di dollari), ma anche su settori come l’elettronica di consumo”. Lo dice a LaPresse Gianluca Di Loreto, partner Bain & Company.

